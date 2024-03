Entwarnung durch den Katastrophenschutz: Seit Freitagabend besteht keine Gefahr mehr durch aus dem All herabstürzende Trümmerteile eines Batteriepakets der Internationalen Raumstation ISS, wie die Behörde mitteilte.

Reste des ausrangierten Batteriepakets der Raumstation ISS sind am Freitagabend über dem Atlantik abgestürzt, wie das Weltraumlagezentrum der Deutschen Bundeswehr mitteilte.

Wo die Trümmer auftrafen, konnte die Sprecherin des Weltraumlagezentrums der Bundeswehr, Simone Meyer, zunächst nicht sagen. Das Batteriepaket sei «wahrscheinlich zu grossen Teilen verglüht».

Um 19.21 Uhr sei das Paket von Westen kommend in 139 Kilometer Höhe über die Mitte Deutschlands geflogen. Am Donnerstag hatte das Deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewarnt, das Batteriepaket der ISS könne in die Erdatmosphäre eintreten und Leuchterscheinungen sowie möglicherweise einen Überschallknall zur Folge haben. Die Wahrscheinlichkeit eines Auftreffens von Trümmerteilen in Deutschland wurde jedoch als «sehr gering» eingeschätzt.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums hatte das Objekt eine Grösse von vier mal zwei mal eineinhalb Metern und eine Masse von etwa 2600 Kilogramm.

Ungefähr jede Woche tritt ein grosses Weltraumobjekt unkontrolliert wieder ein.

Für etwas Aufregung hatte gesorgt, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) seine Einschätzung über Warn-Apps per amtlicher Gefahreninformation verbreitet hatte.

Entsorgt wie beabsichtigt

Die Art der Entsorgung des ISS-Batteriepakets war durchaus beabsichtigt. Die Plattform mit Batteriepaketen war im März 2021 von der ISS abgekoppelt worden, mit dem Ziel, Jahre später in der Atmosphäre zu verglühen.

Legende: Auf einem Monitor wird die Flugbahn eines ausrangierten Batteriepakets der ISS um die Erde angezeigt, dazu wichtige Daten zur Flugbahn (Bild vom 8. März 2024). KEYSTONE/DPA/Christoph Reichwein

Dass Weltraumschrott in die Atmosphäre eintritt und auch Reste die Erdoberfläche erreichen, passiert ständig. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) schreibt dazu: «Ungefähr jede Woche tritt ein grosses Weltraumobjekt unkontrolliert wieder ein, der grösste Anteil der damit verbundenen Fragmente verglüht, bevor sie den Boden erreichen.»

Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist in den vergangenen 50 Jahren durchschnittlich ein bekanntes Stück pro Tag auf die Erde gefallen. Bislang sei keine ernsthafte Verletzung oder bedeutender Sachschaden infolgedessen bekannt geworden.