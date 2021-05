Seilbahn-Unglück in Norditalien: Was bekannt ist – und was nicht

Was ist passiert? Eine Gondel mit Ausflüglern ist am Sonntag beim Ort Stresa, westlich des Lago Maggiore, aus zunächst ungeklärter Ursache in die Tiefe gestürzt. 13 Menschen verloren dabei am Unglücksort ihr Leben, wie die Bergretter mitteilten. Die Gondel zerschellte kurz vor Erreichen der Bergstation (1420 m.ü.M.) aus einer Höhe von 15 bis 20 Meter auf der Waldschneise der Seilbahn.

Gibt es Überlebende? Nach dem Unfall waren zwei schwer verletzte Kinder per Helikopter in eine Klinik in Turin geflogen worden, wo eines von ihnen noch am Abend starb und sich so die Zahl der Toten auf 14 erhöhte. Das zweite Kind – ein fünfjähriger Junge, der schwere Frakturen an den Beinen erlitten hatte – wurde am Abend operiert und stabilisiert, berichtete die Agentur Adnkronos.

Wie konnte das geschehen? Die Seilbahn war zwischen dem Ort Stresa am Westufer des bei Touristen beliebten Sees und dem Monte Montarrone unterwegs, als sie plötzlich abstürzte. Ein Ermittler sagte laut Nachrichtenagenturen, ein Stahlseil habe sich gelöst. Wanderer in der Nähe hatten vor dem Absturz ein lautes Zischen gehört, was ebenfalls auf einen Riss eines Seiles hindeuten könnte. Die Bahn war zwischen 2014 und 2016 überholt worden. Zuletzt stand sie wegen Corona bis Pfingstsamstag still.

Seile an Seilbahnen – europaweit einheitlich geregelt Box aufklappen Box zuklappen Die Vorschriften für Seilbahnen entsprechen einer europäischen Norm.

Für die Schweiz und Italien gelten die gleichen Regeln.

In der Schweiz gilt die Seilverordnung , Link öffnet in einem neuen Fenster , welche sich auf das Seilbahngesetz stützt. Darin sind etwa der Aufbau des Seils, sowie der Transport und die Montage klar geregelt.

, welche sich auf das Seilbahngesetz stützt. Darin sind etwa der Aufbau des Seils, sowie der Transport und die Montage klar geregelt. Auch die Kontrollen während dem Betrieb sind hier festgehalten.

Gab es Opfer aus der Schweiz? Das Unglück passierte nahe an der Schweizer Grenze. Unter den Opfern befinden sich jedoch keine Reisenden aus der Schweiz. Das bestätigte am Sonntagabend eine Sprecherin des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Schweizerische Generalkonsulat in Mailand hatte in Kontakt mit den italienischen Behörden gestanden.

Wie reagiert die Politik? «Der tragische Seilbahnunfall löst tiefe Trauer um die Opfer und grosse Besorgnis um diejenigen aus, die in diesen Stunden um ihr Leben kämpfen», teilte Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella mit. Auch Ministerpräsident Mario Draghi sprach den Familien der Opfer das Beileid der Regierung aus. Der Präsident der Region Piemont, Alberto Cirio, forderte bei «Rainews 24» die Aufklärung des Unglücks. Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und der EU-Parlamentspräsident David Sassoli drückten ihre Anteilnahme aus.

Wie geht es weiter? Die Staatsanwaltschaft der Gemeinde Verbania in der Region Piemont hat Ermittlungen aufgenommen. Solche Untersuchungen seien sehr umfassend, erklärt Benno Stoffel, Direktor der Seilbahnen Schweiz. Sie beginnen mit der Technik, was technisch passiert ist, gehen dann über zum Prozess, wie alles abgelaufen ist an diesem Tag bis hin zur Betriebsorganisation und dem Personal. Also die Frage, wurde das Personal geschult und sind die richtigen Anweisungen gegeben worden.