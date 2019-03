Grosse Demonstration gegen Rassismus in Mailand

Zehntausende Menschen haben sich in Mailand an einer Anti-Rassismus-Demonstration beteiligt.

Der Protest richtete sich auch gegen die Strategie der geschlossenen Häfen, die Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini vorantreibt.

«Eine andere Welt ist möglich», skandierten die Demonstranten.

Die Menschen zogen am Samstag durch die Stadt und versammelten sich auf dem zentralen Platz vor dem Mailänder Dom. Der Protest sei ein «machtvolles politisches Zeugnis, dass Italien nicht nur jenes Land ist, das derzeit beschrieben wird», sagte der Bürgermeister der norditalienischen Metropole, Giuseppe Sala. Mailand sende ein Signal für ein «anderes Italien» aus.

Der Stadtrat für Soziales, Pierfrancesco Majorino, sprach von rund 200'000 Teilnehmern. Organisiert hatten die Demo mehrere Hilfsorganisationen und soziale Vereinigungen, um «gegen eine Politik der Angst» zu protestieren.

Italien wird seit vergangenem Juni von einer Koalition aus europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung und ausländerfeindlicher Lega regiert.

Salvini zeigt sich unbeeindruckt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Trotz der 200'000 Menschen in Mailand hat sich der italienische Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini unbeeindruckt gezeigt. «Friedliche Demonstrationen sind willkommen, doch ich ändere meine Meinung nicht: Nach Italien kommt man nur mit Einwanderungsgenehmigung», kommentierte Salvini auf Facebook. Er versprach die Fortsetzung seines «harten Kampfes gegen Schlepper, Menschenhändler, Mafiosi und Ausbeuter». Salvini erklärte, er könne mit der Unterstützung der Wählerschaft rechnen, wie die jüngsten Ergebnisse der Regionalwahlen in Abruzzen und auf Sardinien bezeugten. Die Lega erreichte laut der von der Mailänder Tageszeitung «Corriere della Sera» veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstitut IPSOS 35,9 Prozent der Stimmen.

Das Demo-Motto «Prima le persone» (Die Menschen zuerst) spielte auf den Slogan «Prima gli Italiani» (Italiener zuerst) von Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini an. Der verfolgte eine harte Linie gegen Migranten. Damit hat Salvini zwar grossen Erfolg in aktuellen Umfragen, allerdings spaltet er so auch das Land.