Der «Great Cheese Robbery» von London wirft ein Schlaglicht auf krumme Geschäfte mit Käse – auch in der Schweiz.

Käseklau im Königreich: Auch in der Schweiz wütet die «Käsemafia»

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nase zu und durch: In London haben Diebe einen Käsehändler um mehr als 22 Tonnen Cheddar erleichtert. Was klingt wie der neueste Coup der Cartoon-Mäuse «Pinky und der Brain», riecht in Tat und Wahrheit verdächtig nach organisierter Kriminalität.

Denn der edle Käse hatte einen Wert von umgerechnet 340'000 Franken, wie die Geschäftsführerin von Neal’s Yard Dairy mitteilt. «Ich bin geschockt, wütend und beschämt, dass uns das passieren konnte.»

1 / 2 Legende: Neal’s Yard Diary fiel auf Kriminelle herein, die behaupteten, für einen bekannten französischen Lebensmittelhändler zu arbeiten. Bis der Betrug aufgefallen sei, seien bereits 950 Käselaibe ausgeliefert worden. Die Behörden ermitteln, Festnahmen gab es aber noch keine. Getty Images/Archiv 2 / 2 Legende: Cheddar findet sich hierzulande auch in den Regalen der Discounter. In London wurde aber unter anderem Hafod Cheddar gestohlen. Dieser wandert für umgerechnet 15 Franken pro 270 Gramm über die Ladentheke. Zum Vergleich: Für die gleiche Menge Emmentaler zahlt man bei Detailhändlern wie Coop und Migros rund fünf Franken. Getty Images/Jim Dyson

Der Fall macht Schlagzeilen weit über das Vereinigte Königreich hinaus: Die «New York Times» berichtet, ebenso wie der deutsche «Spiegel» und die französische «Figaro». Und nicht nur Scotland Yard ist den Dieben auf den Fersen.

Auch Jamie Oliver hat sich nach der «Great Cheese Robbery» eingeschaltet. «Einige der besten Cheddarkäse der Welt wurden gestohlen», empört sich der britische Starkoch, und ruft seine Landsleute auf, «wachsam zu sein, wenn euch grosse Mengen Cheddar angeboten werden.»

Der Premium-Käse könnte allerdings bereits ins Ausland geschafft worden sein. Die «Times» mutmasst, dass die russische Mafia hinter dem Käseklau stecken könnte. Aufgrund der Sanktionen gibt es in Russland einen florierenden Schwarzmarkt für europäische Delikatessen, der Appetit ist gross.

Die «Käsemafia» ist überall

Mit gestohlenem Käse werden in ganz Europa Geschäfte gemacht. Schon lange sorgt die «Gouda-Mafia» in den Niederlanden für Aufsehen. Vor einigen Jahren erbeutete eine italienische Bande Parmesan im Wert von 700'000 Euro; in Norddeutschland fuhren Kriminelle erst im August mit einem Sattelschlepper voll Käse davon – sie wurden noch auf der Autobahn geschnappt.

Auch in der Schweiz schlugen die Betrüger schon zu. Vor vier Jahren versandte der Freiburger Milchverarbeiter Cremo 32 Tonnen Emmentaler und Gruyère nach London. Im Glauben daran, eine langfristige Partnerschaft mit dem Luxus-Warenhaus Harrod’s einzugehen. Die Bestellung stammte von Cyberkriminellen, der Käse ward nie mehr gesehen.

Der Fall zeigt: In Sachen Food Crime ist die Schweiz keine Insel der Glückseligen. Auch hier versuchen organisierte Banden, Lebensmittel von zweifelhaftem Ursprung oder Qualität unter die Leute zu bringen. Josianne Walpen vom Schweizer Konsumentenschutz warnt, dass so auch gesundheitsschädigende Produkte in den Verkauf geraten können.

Europol hebt Verbrecherbanden in ganz Europa aus Box aufklappen Box zuklappen Erst letzte Woche gab Europol bekannt, dass in einer europaweiten Aktion elf Verbrecherbanden ausgehoben wurden, die Lebensmittel im Wert von 91 Millionen Euro in den Verkauf schleusen wollten. 22’000 Tonnen Nahrungsmittel und etwa 850’000 Liter Flüssigkeiten wurden von der europäischen Polizeibehörde beschlagnahmt. Kriminelle verfälschen laut Europol auch die Haltbarkeitsdaten von Lebensmitteln. So seien Daten auf Waren, die nicht mehr für den Verkauf oder Verzehr geeignet waren, ausradiert oder Produkte mit neu gedruckten Etiketten versehen worden. Die neu ausgezeichneten Waren werden Europol zufolge dann wieder in die Verkaufskette geschleust. Bei Markenfälschungen geht es dem Bericht zufolge vor allem um Olivenöl und Wein. In Italien waren demnach 42 Tonnen gepanschtes Olivenöl sichergestellt worden. Französische Ermittler nahmen laut Europol gemeinsam mit ihren italienischen Kollegen auch eine Bande fest, die in Italien französischen Rotwein gefälscht hatte und dann für bis zu 15’000 Euro pro Flasche an renommierte Weinhändler verkaufte. Die spanische Polizei hatte zum Beispiel eine Bande festgenommen, die minderwertigen Thunfisch falsch ausgezeichnet hatte. (sda)

Food Crime ist ein Milliardengeschäft. Hochpreisige Lebensmittel sind begehrt, und gerade edler Käse gilt als lukrative Beute. Kein Wunder, verschwinden ganze Lastwagenladungen in der Unterwelt. Dazu kommen Fälschungen: Billiger Rotwein wird als Luxusware deklariert oder Früchte und Gemüse fälschlicherweise als Bio verkauft.

Legende: Der «Kreativität» der Betrüger sind kaum Grenzen gesetzt: So wurden auch schon Garnelen mit Gel aufgespritzt, damit sie schwerer und damit teurer werden. Getty Images/Bloomberg (Symbolbild)

Ob Käse gestohlen wurde oder direkt aus der Molkerei kommt, können auch die feinsinnigsten Spürhunde nicht erschnuppern. Die meisten Menschen dürften schon daran scheitern, natives von gepanschtem Olivenöl zu unterscheiden. «Deswegen sind wir auf gute und verlässliche Kontrollen der Lebensmittelbehörden angewiesen», sagt Walpen.

Legende: Weder der Handel noch die Behörden können alle Produkte kontrollieren, schränkt die Konsumentenschützerin ein. Es bleibt vorwiegend bei Stichproben von Lebensmitteln, bei denen besonders häufig betrogen wird. Keystone/Gaetan Bally

Es ist also durchaus möglich, dass auch bei uns Unappetitliches auf die Teller kommt. Oder, wenn man Glück hat, edler Cheddar auf dem Burger landet.

Die gute Nachricht: Die Betrüger haben Interesse daran, dass «ihre» Produkte auch konsumiert werden. Die Gesundheitsbehörden mit verdorbener Ware auf sich aufmerksam zu machen, ist wenig ratsam.

Podcast News Plus: Reena Thelly (Moderation) und Marisa Eggli (Produktion).