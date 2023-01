Schätzungen und Beobachtungen von unabhängigen Forschenden zeigen: Die Corona-Welle in China bewegt sich auf ihr Maximum zu. Die Rede ist von 3.7 Millionen neuen Ansteckungen am Tag.

In den letzten Wochen sind in China viele Leute im Zusammenhang mit Corona gestorben. Zahlreiche Krematorien sind am Anschlag. Jüngst sorgten Satellitenbilder davon für Schlagzeilen. Zuvor gab es bereits Aussagen von Mitarbeitern, die bestätigten, dass man mit dem Einäschern der Verstorbenen nicht nachkommt.

Wochen vergehen bis zur Kremation

Tatsächlich: Wer mit Angehörigen spricht, hört immer wieder, dass es lange Wartezeiten gibt, bis die Verstorbenen eingeäschert werden. Inzwischen kann es offenbar Wochen dauern, bis die Urnen den Familien übergeben werden. Das erfährt man von Betroffenen in Shanghai. Es gibt auch Hinweise, dass die Behörden nun Kühllager in den Städten nutzen, sodass die Familien die Toten nicht wochenlang zu Hause behalten müssen.

Legende: Wegen des chinesischen Neujahrsfests wird befürchtet, dass das Virus weiter verschleppt wird. Keystone/EPA/Wu Hao

In ländlichen Provinzen im Norden des Landes werden hingegen wieder Erdbestattungen durchgeführt. Etwas, was nicht mehr erlaubt war. Das zeigt, wie stark China von der Corona-Welle erfasst wird, auch wenn dies so nicht in den offiziellen Zahlen festgehalten wird. Die Welle sei aber am Abklingen, heisst es aus verschiedenen Provinzen und Städten. Allerdings sind derzeit Millionen von Chinesinnen und Chinesen unterwegs zu ihren Familien. In einer Woche beginnt das chinesische Neujahrsfest.

Gesundheitsexperten und Experten befürchten, dass das Virus mitreist und so eine zweite grosse Welle bald durchs Land gehen wird.

Fax ist Endstation

Corona scheint im Alltag in Schanghai weit weg zu sein, abgesehen von den Masken, die die Leute auch draussen tragen und den verlassenen Covid-Test-Häuschen. Hier warteten noch vor ein paar Wochen täglich lange Menschenschlangen darauf, getestet zu werden; nun gehen die Leute achtlos daran vorbei. Restaurants und Bars sind wieder offen und häufig auch voll. Man merkt, dass die Angst vor Corona weg ist.

Bemühungen, weitergehende Zahlen von den Behörden zu erhalten, scheitern. Man wird von Amt zu Amt weiter gewiesen und am Schluss wird man gebeten, die Anfrage per Fax zu schicken. Damit ist man aber an der Endstation gelandet. Allerdings ist dies in China nicht eine Corona-spezifische Erfahrung.