SRF-Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky: «Die Befürchtungen, es könnte an den Parlamentswahlen in Russland in diesem Jahr zu Wahlmanipulation im grossen Stile kommen, scheinen sich zu bewahrheiten. Mehrere tausend Meldungen von mutmasslichen Wahlmanipulationen sind bis am frühen Sonntagnachmittag bereits eingegangen. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer noch um einiges höher liegen dürfte, da unabhängige Beobachter massiv eingeschränkt wurden in ihren Möglichkeiten, die Wahlen zu überwachen. Unabhängig vom letztendlich verkündeten Resultat der Parlamentswahlen lässt sich bereits jetzt festhalten, dass diese Parlamentswahlen weder frei noch fair waren.»