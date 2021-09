Trotz massiver Manipulationsvorwürfe sieht der Kreml keinen Grund für Zweifel an der Rechtmässigkeit der Parlamentswahl in Russland. Die Abstimmung sei «frei und fair» gewesen, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Die unabhängigen Wahlbeobachter der Organisation Golos haben dagegen Tausende Verstösse aufgelistet. Das Team des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny sprach von der «schmutzigsten Wahl» seit Jahren.