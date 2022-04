Legende: Auch die extremen Hitzewellen von 2015 und 2019 traten erst Mitte Mai bis Mitte Juni auf. Keystone

Laut dem Klimaforscher Erich Fischer treten solche hohen Temperaturen normalerweise erst im Juni ein und nicht bereits im April. In den nächsten Tagen dürfte es noch heisser werden. Die Häufigkeit solcher Ereignisse habe in der Vergangenheit bereits zugenommen. «Der im letzten Jahr publizierte Weltklimabericht zeigt, dass Ereignisse, wie wir sie früher nur alle 50 Jahre erwartet haben, heute schon fünfmal häufiger auftreten und bei einer globalen Erwärmung von zwei Grad bis zu 14-mal häufiger auftreten dürften», erklärt Fischer. In Zukunft dürften solche Hitzewelle gar zur Normalität werden, Daten dazu würden aber noch gesammelt.



Anpassen könnten sich die Menschen aber nur bedingt, gerade in Regionen wie Pakistan und Indien, wo die Hitze oft mit hoher Feuchtigkeit einhergehe. «Was wir im Schweizerdeutschen ‹tüppig› nennen, ist für die Gesundheit eine besondere Herausforderung, weil sich der Körper nicht mehr so gut abkühlen kann», sagt der ETH-Forscher.



Ohne künstliche Kühlung könnte eine Anpassung schwierig werden. Die Grenzen der menschlichen Anpassung ohne künstliche Kühlung liegt laut Fischer bei 35 Grad bei 100 Prozent relativer Feuchte. «Wir haben in den Regionen Nordindien, Pakistan, aber auch entlang dem Persischen Golf schon mehrere Male ähnliche Bedingungen beobachtet. Mit zunehmender Erwärmung, auch der Ozeane, nimmt das Risiko von solchen Bedingungen, die ein Limit der Anpassung darstellen, immer mehr zu», befürchtet Erich Fischer.