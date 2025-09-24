Riesenkrater tut sich in Bangkok unter Strasse auf

In der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat sich in einer Strasse ein riesiges Loch gebildet.

Der Krater erstreckt sich über eine Fläche von 30 mal 30 Metern und ist 50 Meter tief, wie die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf lokale Behörden berichtete.

Das Unglück ereignete sich unmittelbar über einer im Bau befindlichen Haltestation einer neuen U-Bahn-Linie.

Zwei Strommasten sowie ein Abschleppwagen der Polizei stürzten in das Erdloch, als sich der Krater ausweitete. Verletzt wurde gemäss ersten Angaben niemand. Dennoch liessen die Behörden Tausende Patienten aus angrenzenden Gebäuden des Spitals sowie Bewohnerinnen benachbarter Apartments vorsorglich evakuieren.

In der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat sich in einer Strasse ein riesiges Loch aufgetan.

Ein Auto und Strommasten stürzten in das 50 Meter tiefe Loch.

Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert, darunter auch Teile eines Spitalkomplexes.

Die Behörden haben die umliegenden Gebiete gesichert. Die Ursache des Lochs ist noch unklar.

Der Betrieb des Vajira Hospitals im zentralen Bezirk Dusit war eingeschränkt: Ambulante Behandlungen wurden ausgesetzt, stationäre Patienten jedoch weiter versorgt. Das Gebäude selbst soll aber intakt sein.

Die Behörden versuchten, das Gebiet um das Erdloch herum zu stabilisieren – vor allem mit Blick auf mögliche Regenfälle, durch die noch mehr Erde in den Krater gelangen könnte. Was das Unglück auslöste, war zunächst noch unklar.