In Japan sei vor allem Thema, dass China als Verbündeter Russlands auftrete. «Und so wie Russland behauptet, die Ukraine als Staat existiere gar nicht, so behauptet China, dass die Inselrepublik Taiwan südlich von Japan kein Staat ist.» Ein Angriff auf Taiwan gelte als wahrscheinlich in Japan. «Japan muss bereits heute darüber diskutieren, wie man darauf reagieren würde», sagt der Journalist Martin Fritz.