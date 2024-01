«Wir werden das zuallererst so angehen, dass wir unseren Fehler eingestehen», sagte Calhoun vor Mitarbeitenden. Laut einem von Boeing veröffentlichten Auszug seiner Ansprache versprach er 100-prozentige Transparenz. Boeing werde mit den Unfallermittlern der US-Verkehrsbehörde NTSB zusammenarbeiten, die die Ursache des Zwischenfalls herausfinden wollten.

Legende: Bei einem Flugzeug des Typs Boeing 737 Max 9 ist am 5. Januar in rund 4900 Metern Höhe ein Kabinenteil samt Fenster weggeflogen. NTSB/Handout via REUTERS.