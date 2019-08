Allein im Juli stieg die Zahl der zivilen Opfer in Afghanistan vorläufigen Ergebnissen zufolge auf mehr als 1500. Dies sei die höchste Zahl binnen eines Monats seit Jahresbeginn und auch seit Mai 2017, teilte die UNO-Mission in Afghanistan (Unama) mit. Der Anstieg sei vor allem regierungsfeindlichen Kräften zuzurechnen. Die Taliban hätten erheblich mehr militärische Ziele in städtischen Gebieten angegriffen.

«Mit der Intensivierung der Friedensbemühungen in den vergangenen Wochen hat auch der Konflikt vor Ort zugenommen», erklärte der UNO-Sondergesandte für Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, den Angaben zufolge. Er forderte die Konfliktparteien auf, die militärische Eskalation zur Verbesserung der Verhandlungsposition in den Friedensgesprächen zu unterlassen. Es sei an der Zeit, Zurückhaltung und echten Respekt für das Leben der Zivilbevölkerung zu zeigen.