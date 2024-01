Die konservative Regierung Grossbritanniens will mit dem Gesetz, irregulär eingereiste Migrantinnen und Migranten ohne Prüfung ihres Asylantrags und ungeachtet ihrer Herkunft nach Ruanda schicken. Sie sollen in dem ostafrikanischen Staat, dem Kritiker Menschenrechtsverletzungen vorwerfen, um Asyl bitten. Eine Rückkehr nach Grossbritannien ist ihnen verboten. Dazu soll Ruanda per Gesetz zum sicheren Drittland erklärt werden.

Das Vorhaben wird unter anderem vom UN-Flüchtlingshilfswerk kritisiert. Die Pläne verstiessen gegen Verpflichtungen zum Schutz von Flüchtlingen.

Zudem würde die Gewaltenteilung nicht eingehalten. Mit dem Gesetz würde das Urteil des Obersten Gerichts Grossbritanniens umgangen. Dieses hatte das Vorhaben als rechtswidrig erklärt.