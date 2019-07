Anders Behring Breivik, der seinen Namen mittlerweile in Fjotolf Hansen änderte, wurde im August 2012, gut ein Jahr nach seiner Tat, zur Höchststrafe von 21 Jahren Gefängnis verurteilt. Diese Strafe kann auf unbestimmte Zeit verlängert werden, solange er weiter als Gefahr für die Allgemeinheit eingeschätzt wird. Der rechtsextreme Massenmörder zog wegen seiner Haftbedingungen – er sitzt in Isolationshaft – vor Gericht, unterlag mit seiner Beschwerde aber im Sommer 2018 vor dem Menschenrechtsgericht in Strassburg, das seine Klage abwies.