Die Ukraine sucht nach Wegen, um unabhängiger zu sein von westlichen Waffenlieferungen. Details hat Präsident Selenski keine genannt. Fabian Hinz ist Militärexperte bei der Denkfabrik IISS in Berlin. Wie ordnet er dies ein?

Fabian Hinz Militärexperte Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Fabian Hinz arbeitet bei der britischen Denkfabrik von «IISS». Das Institut mit verschiedenen Standorten in Europa, den USA und im Mittleren Osten gilt weltweit als Autorität in Militär- und Sicherheitsfragen. Der 1989 in Weiden (Oberpfalz) geborene Deutsche erlangte Bekanntheit, als er mit Kollegen im Frühjahr 2018 die Spur einer geheimen, in der iranischen Wüste versteckten Raketenforschungsanlage entdeckte.

SRF News: Wie kommt die Ukraine zu dieser Raketen-Entwicklung?

Fabian Hinz: Also man muss erst mal dazu sagen, die Ukraine hatte schon immer ein Raketen­ent­wicklungs­programm, auch vor dem Krieg. Die Ukraine war essentieller Bestandteil des sowjetischen Raketenprogramms und hat dort auch Teile der sowjetischen Interkontinentalraketen gebaut. Wichtige Fabriken waren auf dem Gebiet der Ukraine. Und schon vor dem Krieg hat man versucht, dieses Know-how, das man geerbt hat, zu nutzen, um eigene ballistische Raketen zu entwickeln.

Legende: Von der Ukraine selbstgebaute Raketen unterliegen nicht den Beschränkungen des Westens. Keystone/Archiv/ANDREW KANYSHCHEV

Experten gehen jetzt davon aus, dass es sich eventuell um dieses Projekt handelt, das einen ersten Erfolg in Form eines Testfluges verbuchen konnte.

Was heisst das jetzt für die Ukraine, wenn sie eine solche Rakete erfolgreich getestet hat?

Es würde die Ukraine auf dem Weg hin zu einer eigenen Produktionsfähigkeit für ballistische Raketen einen deutlichen Schritt weiter bringen. Natürlich braucht man mehr als einen Testflug. Die Entwicklung von solchen Systemen dauert eine gewisse Zeit – es ist nicht ganz einfach, aber es hätte für die Ukraine eine grosse strategische Bedeutung, weil eine solche Waffe eine relativ grosse Reichweite hätte.

Ballistische Raketen sind gar nicht so leicht abzuwehren. Das heisst, es wäre für die Russen eine grosse Herausforderung.

Der Westen hat weitreichende Marschflugkörper und auch ein paar ballistische Raketen geliefert. Aber all diese Systeme unterliegen westlichen Beschränkungen und werden nur in gewissen Stückzahlen geliefert. All das wäre anders mit einem in der Ukraine produzierten und gebauten Waffensystem. Und nicht zuletzt sind ballistische Raketen auch gar nicht so leicht abzuwehren. Das heisst, es wäre für die Russen eine grosse Herausforderung.

Kann die Rakete den Kriegsverlauf verändern? Box aufklappen Box zuklappen «Kurzfristig wahrscheinlich nicht», meint Hinz. Ob das mittelfristig der Fall sein könnte, sei eine grosse Frage. Also die Ukraine hatte durchaus Erfahrung mit dem Raketenbau. Aber der Grund, warum das ganz oft nicht zu wirklichen Ergebnissen geführt habe, war, dass man nicht das Geld gehabt habe, dass man sehr dysfunktionale bürokratische Strukturen gehabt habe, auch mit sehr viel Korruption im Rüstungsbereich. «Wenn man das ändern könnte, dann könnte man auch schnelle Entwicklungsergebnisse erzielen.» Und man dürfe nicht vergessen, dass ein Land, das sich im Krieg befindet – in einem Krieg, dass es als existenziell wahrnehme – auch gewisse Dinge schneller machen könne als beispielsweise westliche Länder, was Sicherheitsstandards angehe, was bürokratische Standards angehe. Das heisst, wenn man dort wirklich eine Priorität sähe, entsprechende Summen investiert und auch bürkokratisch entsprechend agil agieren würde, dann könnte man eventuell deutlich schneller Systeme entwickeln, als es im Westen der Fall sei. Und wir sähen das zu einem gewissen Grad schon im Drohnen-Bereich.

Und da ist es auch so, dass Russland da dazwischenfunkt, also diese Anlagen auch ins Visier nimmt.

Das auf jeden Fall. Also die Russen haben gezeigt, dass sie immer wieder ukrainische Produktionsanlagen getroffen haben. Natürlich haben die Russen ihre eigenen Beschränkungen: Manche ihrer Raketen sind nicht so genau, wie sie das gerne hätten. Gleichzeitig ist die russische Aufklärungsfähigkeit auch nicht so gut, wie man es von einem Land wie Russland erwarten würde.

Es ist dennoch durchaus nicht leicht, eine solche Produktionsinfrastruktur vor den Russen zu verstecken.

Ziehen wir zum Schluss noch ein Fazit. Welche Bedeutung hat dieser offenbar erfolgreiche Test von ballistischen Raketen «Made in Ukraine» für die Ukraine, für diesen Krieg gegen Russland?

Ich würde sagen, es kommt darauf an, ob man es schafft, den Schritt hin zur einsatzfähigen Massenproduktion zu tätigen. Sollte das der Fall sein, dann hätte es durchaus einen Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Denn wie gesagt, diese Rakete, wenn es denn diese Rakete ist, die die Ukraine vorher entwickelt hat, hat eine Reichweite bis 500 Kilometer. Das reicht gerade so bis Moskau. Diese Raketen können grossen Schaden anrichten und sind recht präzise.

Was braucht es für den Bau neuer Raketen? Box aufklappen Box zuklappen Beim Raketenbau seien die Technologien sehr komplex, so Hinz. Die wichtigste Technologie sei der Motor. Dann brauche es die Technologie zur Produktion von Feststoffen. «Die hat die Ukraine tatsächlich aus der Sowjetunion auch geerbt.» Die Ukraine brauche aber gleichzeitig die Anlagen, um diese Motoren herzustellen, und müsse die auch vor russischen Luftangriffen schützen – das sei nicht ganz leicht, weil es sehr grosse, sehr sichtbare Anlagen seien, die man leicht auf Satellitenfotos finde. Zudem brauche es Steuerungssysteme. «Auch da hat die Ukraine noch das Wissen aus der Sowjetzeit.»

Wenn die Ukraine in der Lage wäre, dieses System in grösseren Stückzahlen herzustellen und beispielsweise gegen russische Militärproduktionsanlagen einzusetzen, dann könnte das durchaus einen grösseren Effekt auf das Kriegsgeschehen haben.

Das Gespräch führte Vera Deragisch.