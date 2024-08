Fabian Hinz arbeitet bei der britischen Denkfabrik von «IISS». Das Institut mit verschiedenen Standorten in Europa, den USA und im Mittleren Osten gilt weltweit als Autorität in Militär- und Sicherheitsfragen. Der 1989 in Weiden (Oberpfalz) geborene Deutsche erlangte Bekanntheit, als er mit Kollegen im Frühjahr 2018 die Spur einer geheimen, in der iranischen Wüste versteckten Raketenforschungsanlage entdeckte.