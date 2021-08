In Afghanistan haben die Taliban nach offiziellen Angaben bei ihrer jüngsten Offensive erstmals eine Provinzhauptstadt erobert. Die Stadt Sarandsch in Nimros im Süden des Landes sei von den radikalen Islamisten eingenommen werden, teilt die Provinzpolizei laut der Nachrichtenagentur Reuters mit. Deren Sprecher machte das Ausbleiben von Verstärkungen durch die Zentralregierung in Kabul für die Niederlage verantwortlich. Die Taliban haben in den vergangenen Monaten nach dem Abzug der internationalen Truppen Dutzende Bezirke und Grenzübergänge unter ihre Kontrolle gebracht.