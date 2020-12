Es sei nicht davon auszugehen, dass sich die zuständigen britischen Wissenschaftler von Premier Johnson zu einem übereilten Entscheid bei der Impfstoff-Zulassung hätten hinreissen lassen, sagt SRF-Korrespondent Patrik Wülser in London. Sicher aber sei: «Johnsons Regierung wird froh sein, endlich einmal positive Schlagzeilen zu generieren.»

Grund für die rasche Zulassung des Impfstoffs in Grossbritannien sei die Möglichkeit einer Notfallzulassung gemäss Gesetz. Für die Regierung stünden jetzt «zwei riesige Brocken» zur Bewältigung an, so Wülser weiter. Neben der Impfaktion, bei der Dutzende Millionen Britinnen und Briten zweimal geimpft werden müssen, kommt der Brexit hinzu, der – falls nicht in letzter Sekunde noch ein Anschlussabkommen mit der EU in Wirtschaftsfragen erzielt werden kann – eine immense Logistik an Grenzkontrollen und entsprechendem Personal nötig machen wird.