Elon Musk will eine eigene Partei namens America Party gründen.

Das kündigte der frühere Berater von US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform X an.

Der Technologie-Milliardär hatte sich mit dem Präsidenten politisch und persönlich zerstritten.

Zuvor hatte Elon Musk auf X eine Umfrage dazu aufgeschaltet. «Im Verhältnis 2:1 wollen Sie eine neue politische Partei und Sie werden sie bekommen!», teilte er am Abend mit. Wenn das Land durch Verschwendung und Korruption in den Bankrott getrieben werde, lebe man in einem Einparteiensystem und nicht in einer Demokratie, begründete Musk seinen Schritt. Darum sei heute die America Party gegründet worden.

Die Ankündigung Musks ist der vorläufige Höhepunkt der Fehde zwischen dem Tech-Milliardär und dem US-Präsidenten. Musk hatte Trumps Wahlkampf mit Millionen unterstützt. Aber zuletzt hatte sich Musk massiv über das von Trump am Freitag unterzeichnete grosse Steuer- und Ausgabengesetz «One Big Beautiful Bill» aufgeregt.

Legende: Zwei Alphatiere können nun nicht mehr miteinander: Elon Musk und US-Präsident Donald Trump während einer Medienkonferenz im Oval Office. (30.5.2025) Keystone / AP Photo / Evan Vucci

Musk hatte bereits vor einigen Wochen vorgeschlagen, eine neue Partei in der politischen Mitte zu gründen. Welche Rolle der Tesla-Chef darin spielen will, liess er zunächst offen.