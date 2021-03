US-Präsident Joe Biden will die Staffelung nach Impfgruppen in der Coronavirus-Pandemie aufheben und Impfstoffe spätestens bis zum 1. Mai für alle Erwachsenen in den USA freigeben lassen.

Das sagte er in einer rund halbstündigen Rede zum einjährigen Corona-Rückblick. Biden nutze seine erste Ansprache zur Hauptsendezeit.

Mit einer Reihe von konkreten Massnahmen stellt der US-Präsident in Aussicht, dass am Nationalfeiertag wieder ein bisschen Normalität möglich sein könnte.

In seiner Rede im East Room des Weissen Hauses kündigte Biden konkrete Massnahmen an, um seine Impfkampagne zu beschleunigen und so die USA wieder in die Normalität zurückzuführen.

Biden sagte, dass möglichst flächendeckend geimpft werden solle, sodass sich Amerikanerinnen und Amerikaner spätestens am Unabhängigkeitstag (4. Juli) zumindest wieder in kleineren Gruppen versammeln könnten. Dieses Vorhaben solle unter anderem mit folgen Punkten gelingen:

Biden will sichere Impfmethoden anbieten: Beispielsweise sollen sich Menschen in ihrem Auto impfen lassen können, indem sie bei Impfzentren rund um Stadien vorfahren, sich impfen lassen und ohne weitere Kontakte wieder nach Hause fahren.

Die Staffelung nach Impfgruppen mit beispielsweise der Priorisierung von Risikopatientinnen und -patienten soll spätestens am 1. Mai aufgehoben werden, sodass sich alle Erwachsenen impfen lassen könnten. Biden will hierfür eine Anordnung an die Bundesstaaten erlassen.

Der Präsident rief die Amerikanerinnen und Amerikaner auf, sich impfen zu lassen. Jeder müsse seinen Teil dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen. So könne man optimistisch bleiben.

Auch sollen Impfdosen an etwa 950 kommunale Gesundheitszentren – auch in weniger privilegierten Regionen – und bis zu 20'000 Einzelhandelsapotheken verteilt werden, um es den Menschen zu erleichtern, sich impfen zu lassen.

Zur Unterstützung dieser ausgeweiteten US-Impfaktion soll die Zahl der mithelfenden Soldaten um mehr als 4000 auf über 10'000 erhöht werden.

Biden hatte versprochen, dass in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 Millionen Impfdosen verabreicht würden. Nach rund der Hälfte dieser Zeit wurde laut Angaben des Weissen Hauses bereits die Marke von 81 Millionen Dosen überschritten.

Corona-Situation in den USA

Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC hat inzwischen fast jeder vierte Erwachsene von insgesamt 330 Millionen Einwohnern eine Impfstoff-Dosis verabreicht bekommen. Vollständig geimpft sind knapp 13 Prozent der Erwachsenen und mehr als 30 Prozent derjenigen, die 65 Jahre oder älter sind.

Biden sagte fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie in den USA, dass der Tod von mehr als 530'000 Amerikanerinnen und Amerikanern es unabdingbar mache, dass sein Stab nun mit allen Mitteln an der Lösung dieser Krise arbeite.

Die Rede kam kurz nachdem Biden ein Hilfspaket im Wert von 1.9 Billionen US-Dollar unterzeichnete, das den USA helfen soll, das Virus zu besiegen und die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Einige direkte Schecks an die Amerikaner könnten bereits an diesem Wochenende eintreffen.