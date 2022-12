Die Stadt Chicago hat zurzeit sechs «Warming Center» eröffnet, wo sich Obdachlose tagsüber aufwärmen können, wie SRF-Korrespondent Andrea Christen berichtet. Eine Telefonnummer gibt Auskunft über den nächsten zugänglichen warmen Ort. Das kann auch eine Bibliothek sein. Manche suchen Schutz im «L-Train», in der Hochbahn von Chicago. Es gibt Linien, die die ganze Nacht hindurch fahren.

Trotzdem bleibt vielen nur die Option, in der Nacht draussen irgendwie zu überleben oder in Notunterkünfte zu gehen. Die Hilfsorganisationen wissen genau, wo die Obdachlosen zu finden sind. So hat sich etwa im Stadtzentrum in einer mehrstöckigen Strasse fast unsichtbar eine Zeltsiedlung entwickelt, wo Obdachlose unter erschreckenden Bedingungen leben.

Insgesamt habe die Obdachlosigkeit in Chicago aber ein anderes Gesicht als etwa in Los Angeles, stellt Christen fest: Gerade, weil es in Chicago so kalt werden kann, versuchen Zigtausende bei Bekannten und Verwandten unterzukommen. Dieses «Doubling Up», also das Teilen einer Unterkunft, ist in Chicago besonders verbreitet. Es gibt also auch eine unsichtbare Obdachlosigkeit, die in der Statistik der Stadt Chicago nicht auftaucht.

In der aktuellen Extremsituation hat die Stadt jetzt angeboten, die Notunterkünfte zusätzlich zu finanzieren, damit sie rund um die Uhr offenbleiben können.