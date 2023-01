«Die Sitzung ist eröffnet», verkündet der Sprecher im Europäischen Parlament. Pietro Bartolo steht auf von Sitzplatz 456. «Der nächste Punkt der Tagesordnung sind die Erklärungen des Rates und der Kommission über die Notwendigkeit einer europäischen Lösung für Asyl und Migration, einschliesslich der Suche und Rettung.»

Beginn eines Arbeitstages im Europäischen Parlament. «Um das Wort gebeten hat Herr Pietro Bartolo.» Der Angesprochene holt Luft, nimmt Anlauf für seine 28. Wortmeldung der laufenden Legislatur. Redezeit 1 Minute und 30 Sekunden.

Legende: Im Europäischen Parlament sitzen 705 Berufspolitikerinnen und -politiker aus 27 Ländern, gewählt für fünf Jahre. Sie haben sich in sieben politischen Familien versammelt – von ganz rechts bis ganz links. Pietro Bartolo lässt sich nicht ins bekannte Schema pressen. Getty Images/Roberto Serra

Bartolo ist kein Politiker. Er ist Arzt, Arzt von Lampedusa. Dort, wo Tausende Menschen auf Schlauchbooten in Europa stranden. Der Arzt wurde Politiker, weil er nicht mehr anders konnte, wegen dieser Verantwortung auf seinen Schultern.

Das Meer bedeutet Bartolo alles

Die Lesebrille fällt fast von der Nasenspitze. Bartolo erzählt in seinem kahlen Parlamentarierbüro, an dessen Wänden die Kinderzeichnungen fehlen, die ihn aufmuntern, in seinem Spital in Lampedusa. Auf dieser Insel umringt von Wasser.

Das Meer bedeutet ihm alles. Dem Sohn eines Fischers. Im Mittelmeer ertrank er einst fast als Kind. Ein Wunder, dass er noch lebt. Darum wurde er Arzt.

Legende: Bartolo wurde auch Autor, Schriftsteller, Filmemacher. Bücher, preisgekrönte Filme. Er gewann den Goldenen Bären in Berlin, war nominiert für einen Oscar. Bartolo ist beliebt. Kein anderer Politiker in Italien erhielt mehr Stimmen bei den Europawahlen. Bild: Bartolo am Taormina Film Fest 2018. Imago/Maurizio Avanzo

«Ich habe mich wählen lassen, um aus dieser Einsamkeit auszubrechen», erzählt Bartolo. Er flüchtete in die Politik, um gehört zu werden. «Hohe Kunst, etwas Edles, immer das Gemeinwohl vor Augen. Das ist Politik», sagt der Italiener. Bartolo fehlt es nicht an Glaubwürdigkeit, aber an Einfluss. Trotz Überzeugung hat er politisch noch nichts erreicht.

Kampf für europäische Werte

Bartolo glaubt, dass er im Parlament sitzt, um etwas zu verändern. Vielleicht schafft er es, vielleicht nicht. Er tut es für seine Enkelin. Einmal wird seine Enkelin nämlich wissen wollen, warum er all das zugelassen hat, warum er diese Bücher geschrieben hat. Warum Filme gedreht. Warum er Europapolitiker wurde.

«Die Achtung der Würde aller Menschen, der Menschenrechte, des Rechtsstaates. Offenheit, Solidarität – das sind die Werte, auf denen Europa basiert», meint Bartolo. «Das ist die Basis unserer Kultur.»

Europa ist mitverantwortlich für das Leid der Menschen auf allen Flüchtlingsrouten.

Artikel 80 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Auf Stuhl 456 im Europäischen Parlament sitzt der Arzt von Lampedusa, der Tausende Menschen in seinem Hafen in Empfang nahm, medizinisch betreute.

Europas Versagen

Dort sitzt Pietro Bartolo, der Tausende Wasserleichen in Säcken identifizierte, ohne ihnen einen Namen geben zu können. Viele Kinder, deren Väter und Mütter. Menschen, die von Europa träumten, Europa aber nie lebend erreichten.

«Europa ist mitverantwortlich für das Leid der Menschen auf allen Flüchtlingsrouten», sagt Bartolo. Das Plenum vor ihm ist fast leer.