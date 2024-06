Legende: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Reuters/ Edgar Su

Für die Sicherheit der USA sei Asien entscheidend. Das betonte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer Grundsatzrede auf dem Asien-Sicherheitsgipfel in Singapur. Er versuchte so, Sorgen bei den asiatischen US-Partnern zu zerstreuen, Washington kümmere sich zu wenig um sie, weil es zu sehr beansprucht sei durch die Kriege in der Ukraine und in Gaza.

Was die politische Situation in Asien betrifft, strich Austin heraus, dass er trotz der offensichtlichen Meinungsverschiedenheiten der verschiedenen Akteure keine unmittelbare Gefahr einer Eskalation sehe. «Ein Krieg oder ein Kampf mit China ist meiner Meinung nach weder unmittelbar bevorstehend noch unvermeidlich», sagte Austin.