Im Herbst 2001 hatte es danach ausgesehen, dass die damalige konservative Regierung von John Howard die Wahlen verlieren könnte. Da tauchte am nordaustralischen Horizont ein norwegischer Frachter auf, der mehr als 400 afghanische Flüchtlinge aus Seenot gerettet hatte. Howard warnte davor, dass sich unter ihnen Terroristen befinden könnten und liess das Schiff stürmen – was eine diplomatische Krise zwischen Norwegen und Australien auslöste. Die geschwächten und teilweise kranken Asylsuchenden wurden in Internierungslager deportiert. Kurz darauf wurde Howards rechtsliberale Regierung mit einer soliden Mehrheit wiedergewählt.