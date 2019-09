Am vergangenen Samstag wurden saudische Öl-Anlagen aus der Luft angegriffen und in Brand gesetzt. Huthi-Rebellen im Jemen bekannten sich zu den Angriffen, die USA bezichtigten jedoch den Iran.

Nun machte auch das Verteidigungsministerium von Saudi-Arabien den Iran für die Attacken mitverantwortlich. Bei einer Pressekonferenz präsentierte es Überreste von iranischen Drohnen und Raketen, die bei den Angriffen eingesetzt worden seien.

Auch der US-Aussenminister Mike Pompeo doppelte heute nach. «Es war eine iranische Attacke», so Pompeo. Sie trage den «Fingerabdruck» von Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Chameini. Das iranische Aussenministerium wies in einem offiziellen Schreiben an die USA jegliche Verantwortung für die Angriffe von sich.