Russland und die USA sollen sich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt haben. Dies melden mehrere US-Medien.

Demnach soll der in Russland inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich freikommen. Laut Bloomberg wird Russland auch den US-Amerikaner Paul Whelan freilassen.

Der türkische Geheimdienst (MIT) hat derweil erklärt, der Austausch finde noch am Donnerstag statt. 26 Personen aus sieben Ländern sollen demnach ausgetauscht werden.

Von offiziellen Stellen liegen für den möglicherweise grössten Austausch seit dem Kalten Krieg bislang keine Bestätigungen vor. Der US-Sender Fox News berichtete, dass der in Russland inhaftierte «Wall Street Journal»-Reporter Evan Gershkovich im Rahmen eines Gefangenenaustauschs in die USA zurückkehren solle, möglicherweise noch am Donnerstag.

Legende: Der wegen Spionage zu einer langen Haftstrafe verurteilte US-Bürger Evan Gershkovich soll laut Medien freikommen. Keystone/EPA/STRINGER

Der türkische Geheimdienst (MIT) hat derweil erklärt, der Austausch finde am Donnerstag statt und werde von ihm koordiniert. «Unter der Koordination unserer Organisation wird heute ein (Gefangenen-)Austausch stattfinden», erklärte der MIT. «Unsere Organisation hat eine wichtige Vermittlerrolle bei dieser Austauschaktion übernommen, die die umfassendste der letzten Zeit ist.»

Ein Flugzeug der russischen Regierung landete am Nachmittag in der türkischen Hauptstadt Ankara, wie ein Reuters-Zeuge berichtete. Eine Quelle aus türkischen Sicherheitskreisen teilte mit, dass insgesamt 26 Gefangene aus sieben Ländern ausgetauscht werden. Insgesamt 13 Personen würden nach Deutschland gebracht, drei in die USA, zehn Personen im Gegenzug nach Russland.

Legende: Ein russisches Regierungsflugzeug steht laut Reuters nach der Landung auf dem Flughafen Esenboga in Ankara auf der Rollbahn. REUTERS/Tunahan Turhan

Der 32-jährige Gershkovich war am 19. Juli 2024 wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Der 54-jährige frühere US-Soldat Whelan wurde im Dezember 2018 in Russland inhaftiert.

Auch russische Oppositionelle könnten freikommen

Auch die russischen Oppositionellen Ilia Jaschin, Oleg Orlow und Wladimir Kara-Mursa sollen in diesen Austausch einbezogen werden. Trotz Berichten über einen bevorstehenden Austausch sagte die Mutter von Ilia Jaschin, Tatiana Jaschina, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass «noch nichts sicher» sei.

Vom Austausch betroffen könnte womöglich auch der sogenannte Tiergartenmörder Wadim Krassikow sein. Dieser war wegen Mordes an einem tschetschenisch-georgischen Dissidenten im Berliner Tiergarten zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Kremlchef Wladimir Putin hatte zuletzt wiederholt seine Bereitschaft für einen Austausch erklärt. Putin steht in der Kritik, politische Gefangene als Geiseln zu nutzen, um Russen aus westlichen Gefängnissen freizupressen. In den vergangenen Tagen verdichteten sich dann die Hinweise, dass ein Austausch unmittelbar bevorstehen könnte.