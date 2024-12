Die Offensive: Der Bürgerkrieg in Syrien, der vor 13 Jahren ausbrach, flammt nach Jahren einer Waffenruhe wieder auf. Rebellen unter der Führung der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) haben Mitte vergangener Woche im Nordwesten Syriens eine Offensive gegen die syrische Armee begonnen. Dabei haben sie grosse Geländegewinne erzielt und am Wochenende gar die Kontrolle über die Millionenstadt Aleppo übernommen – die zweitgrösste Stadt des Landes. Nun haben die Kämpfe auch die Stadt Homs erreicht, wo die syrische Armee laut der staatliche Nachrichtenagentur Sana einen Drohnenangriff abgewehrt hat. Homs galt im Bürgerkrieg als eine der zentralen Städte des Konflikts.

Die Gegenwehr: Syriens Streitkräfte mobilisieren momentan ihre Truppen. Diese hätten sich in den ländlichen Gebieten von Aleppo, Hama und Idlib in Stellung gebracht, berichtete der Generalstab. Syriens Machthaber Baschar al-Assad hat eine Gegenoffensive angekündigt und schlägt mithilfe seiner Verbündeten zurück. Luftangriffe auf Wohngebiete der Rebellenhochburg Idlib, Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernements, haben einen Massenexodus ausgelöst. Anwohnerinnen und Anwohner berichteten von katastrophalen humanitären Folgen: Die Wasserversorgung brach zusammen, zeitweise fiel auch der Strom aus.

Bereits mehr als 500 Menschen gestorben Box aufklappen Box zuklappen Legende: Ein Rebell im Norden Aleppos. REUTERS/Mahmoud Hassano Im Zuge der neuen Gefechte sind Aktivisten zufolge mehr als 500 Menschen getötet worden. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die mit einem breiten Netz an Informantinnen und Informanten stets gut informiert ist, waren unter den Todesopfern auch 92 Zivilpersonen. Laut der Beobachtungsstelle kamen unter den Aufständischen mindestens 217 Kämpfer der Rebellengruppe HTS ums Leben sowie 51 Kämpfer der sogenannten «Freien Syrischen Armee», die von der Türkei unterstützt wird. Aufseiten der syrischen Soldaten und regierungstreuen Truppen gab es demnach 154 Todesopfer.

Die Unterstützung: Etwa 200 vom Iran unterstützte Milizen sind nach Angaben von Aktivisten vom Irak nach Ostsyrien eingereist, um die unter Druck geratene syrische Regierung beim Kampf gegen die Rebellen zu unterstützen. Der Chef des Milizen-Bündnisses, die sogenannte Volks­mobilisierungs­einheiten (PMU), dementierte dies. Die PMU sind ein irakisches Bündnis aus mehrheitlich schiitischen Milizen, das 2014 zur Bekämpfung des IS gegründet wurde und heute eine bedeutende politische und militärische Kraft im Land darstellt. Syriens Diktator al-Assad hatte am Sonntag vom Iran Hilfe erbeten und war am Samstag in Moskau bei Russlands Präsident Wladimir Putin zu Besuch.

Al-Assads Verbündete Box aufklappen Box zuklappen Der Iran und Russland sind im syrischen Bürgerkrieg Unterstützer der Regierung und haben dazu beigetragen, dass Baschar al-Assad die Rebellen vor Jahren zurückdrängen konnte. Beide Verbündete sind aber derzeit in andere Konflikte eingebunden. Russland kämpft in der Ukraine, der Iran ist durch den Konflikt der Hisbollah im Libanon mit Israel militärisch geschwächt. Jedoch haben beide Staaten ihre Unterstützung für Assads Regime zugesichert. Russland flog bereits Luftangriffe gegen die Milizen.

Türkei fordert politische Lösung: Die Türkei hat angesichts der Offensive islamistischer Rebellen im Nachbarland Syrien zu Verhandlungen aufgerufen. Die jüngsten Ereignisse zeigten einmal mehr, dass sich die syrische Regierung mit dem Volk und Oppositionskräften einigen müsse, sagte Aussenminister Hakan Fidan in Ankara bei einer Medienkonferenz mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi. Die Türkei habe kein Interesse an einer Ausweitung des Bürgerkrieges, sagte Fidan. Man wolle zudem verhindern, dass der Konflikt eine neue Fluchtbewegung auslöse. Vielmehr wolle die Türkei, dass syrische Flüchtlinge, die in der Türkei leben, wieder zurückkehren.

So reagiert die Schweiz: Angesichts dieser Ereignisse zeigt sich nun auch die offizielle Schweiz besorgt. Der Kommunikationschef des Eidgenössischen Aussendepartements EDA fordert alle Parteien dazu auf, das Völkerrecht zu respektieren und die Zivilbevölkerung zu schützen, heisst es in einem Post auf X. Weiter fordert die Schweiz eine dringende Deeskalation und die Wiederaufnahme eines politischen Prozesses.

UNO-Sicherheitsrat kommt zusammen: Wegen des Wiederaufflammens der Gewalt in Syrien kommt der UNO-Sicherheitsrat am Dienstag für eine Dringlichkeitssitzung zusammen. Wie die UNO mitteilte, wurde die Sitzung von der syrischen Regierung beantragt und von Mosambik, Sierra Leone, Algerien und Guyana unterstützt.