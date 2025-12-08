In Nigeria sind einem Medienbericht zufolge 100 Schulkinder freigekommen, die im November im Bundesstaat Niger entführt worden waren.

Die Regierung habe ihre Freilassung erreicht, meldete der lokale Fernsehsender Channels Television.

Bewaffnete hatten am 21. November die katholische Internatsschule St. Mary überfallen.

Nach Angaben des christlichen Verbands von Nigeria verschleppten sie 150 Schüler und zwölf Mitarbeiter. Während 50 Schülern in den folgenden Stunden die Flucht gelang, gab es über den Verbleib der übrigen Kinder, von denen einige erst sechs Jahre alt waren, und der Mitarbeiter seither keine Informationen.

Legende: Ein verlassener Schulbus steht vor den leeren Klassenzimmern. REUTERS/Marvellous Durowaiye

Im Jahr 2014 hatten Kämpfer der islamistischen Gruppe Boko Haram in nordnigerianischen Chibok 276 Mädchen aus einer Schule entführt. Viele von ihnen sind bis heute verschwunden.