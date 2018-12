In der Vergangenheit hat die Schweiz die CO2-Vorgaben der EU im Grundsatz übernommen. Das gilt für die aktuell gültigen Grenzwerte bis 2020 und das dürfte auch für die neuen Vorgaben gelten. Im Gegensatz zur EU gewährt die Schweiz allerdings den Autoimporteuren eine etwas längere Übergangsfrist bis alle neuen Fahrzeuge das anvisierte Ziel von 95 Gramm CO2 pro Kilometer erreichen müssen. Hier nimmt die Schweiz Rücksicht auf die Vorliebe von Herr und Frau Schweizer, die gerne grosse und stark motorisierte Autos fahren. Entsprechend ist auch der CO2-Ausstoss in der Schweiz deutlich höher als im übrigen Europa: 2017 hat ein Neuwagen in der Schweiz im Durchschnitt 134 Gramm CO2 pro Kilometer ausgestossen. In der EU waren es im gleichen Jahr gut 118 Gramm CO2.