Warum will Korsika mehr Autonomie? Korsika fordert seit einem halben Jahrhundert mehr Freiheiten. Auf der Mittelmeerinsel wird neben französisch auch korsisch gesprochen, eine dem Italienisch nahe Sprache. Neben der Sprache unterscheide sich Korsika auch bezüglich Kultur, Geschichte und Lebensrealität vom kontinentalen Frankreich, sagt Gilles Simeoni, Präsident des Exekutivrats von Korsika, der die Verhandlungen mit Paris führt. Und diese Eigenheiten müssten gesetzlich verankert werden, damit Korsika mehr Selbstbestimmung habe.

Legende: Während einer Demonstration für die Rechte des korsischen Volkes und anlässlich des zweiten Todestages des inhaftierten korsischen Nationalisten Yvan Colonna gehen die Menschen in der Stadt Bastia auf die Strasse (2. März 24). IMAGO/ABACAPRESS

Was sind die konkreten Forderungen Korsikas? Der spezielle Status von Korsika soll in der französischen Verfassung festgeschrieben werden. Die Korsinnen und Korsen wollen in Steuerfragen autonom sein, die korsische Sprache soll auf Korsika als zweite Amtssprache neben französisch anerkannt werden und es soll ein Wohnsitzstatus auf Korsika eingeführt werden, der Voraussetzung für den Kauf von Immobilien auf der Insel wäre. Dies sind die Forderungen der Mehrheit auf Korsika. Eine Minderheit will nichts am aktuellen Status Korsikas ändern und eine zweite Minderheit will eine vollständige Unabhängigkeit von Frankreich.

Würde eine Autonomie Korsikas den Konflikt mit Frankreich beenden? Der Konflikt mit Frankreich existiert seit 50 Jahren. Die Korsische Nationale Befreiungsfront FLNC und andere militante Bewegungen haben im Rahmen von Unabhängigkeits­forderungen Hunderte Anschläge verübt. In den letzten zehn Jahren gab es wesentlich weniger Anschläge als zur Blütezeit der Befreiungskämpferinnen und -kämpfer. Und bei der letzten Demonstration der Unabhängigkeitsverfechter Anfang März war die Beteiligung mit rund 600 Personen mässig. Dies kann als Indiz aufgefasst werden, dass der Autonomieprozess mit Paris den Konflikt zumindest etwas beruhigt.

Wie stehen die Chancen für die Autonomie Korsikas? Die Chancen stehen so gut wie noch nie. Es ist ein Novum, dass ein französischer Präsident die Türen für Autonomie-Verhandlungen öffnet. Gleichzeitig ist es ein heikler Balanceakt für die Zentralregierung, denn wenn Paris Korsika zu stark entgegenkommt, könnte dies Forderungen aus anderen Regionen Frankreichs wie dem Baskenland zur Folge haben. So oder so ist die Einigung mit der Regierung nur der erste Schritt. Danach müssen Senat und Nationalversammlung über die Autonomie abstimmen. Wie diese Abstimmung ausgehen wird, ist zurzeit nicht absehbar.