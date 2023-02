Flughafen-Streik in Deutschland: 300'000 Passagiere betroffen

An sieben deutschen Airports ist ein 24-stündiger Warnstreik angelaufen.

Die Gewerkschaft Verdi will damit den Druck in den aktuellen Tarifverhandlungen erhöhen.

Gemeinsame Kundgebungen sind geplant.

Rund 295'000 Passagiere, davon etwa 3000 Fluggäste der Swiss, sind betroffen.

Deutschland: Warnstreiks an Flughäfen wegen Tarifverträgen

Der Flughafen-Streik in Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen startete teilweise schon mit der Nachtschicht am Donnerstag und führte noch am Abend zu ersten Flugausfällen.

Bereits am Donnerstag hat Swiss vorsorglich viele Flüge von und nach Deutschland gestrichen. Die rund 3000 Betroffenen wurden entsprechend informiert, sagte eine Airline-Sprecherin.

Legende: Gähnende Leere am Frankfurter Flughafen – fast alle Flüge wurden wegen den Verdi-Streiks gestrichen. Reuters/HEIKO BECKER

An den meisten der betroffenen Flughäfen finden nur noch einzelne Flüge oder Sonderverbindungen statt. Der deutsche Airport-Verband ADV rechnet bis am Abend mit dem Ausfall von rund 2340 Flügen. Auch an nicht bestreikten Flughäfen, wie etwa Berlin, kam es aufgrund des Streiks zu Einschränkungen und Verspätungen.

Flüge im Zuge der Sicherheitskonferenz sollen am Münchner Flughafen nicht vom Streik betroffen sein. Teilnehmende, die mit Regierungsmaschinen anreisen, werden abgefertigt.

Gewerkschaft fordert höhere Löhne und bessere Bedingungen

Verdi hat die Beschäftigten zum Streik aufgerufen, um den Druck in drei laufenden Tarifkonflikten zu erhöhen. «Es geht darum, ein wirklich kräftiges Signal zu setzen», sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle im «Inforadio». Sie plädiert nicht nur für höhere Löhne, sondern auch für bessere Arbeitsbedingungen: «Wir haben einen katastrophalen Arbeitskräftemangel.»

Wegen der schlechten Jobbedingungen und geringen Bezahlung kehrten viele Beschäftigte den Flughäfen den Rücken zu. «Wenn sich jetzt nichts tut bei der Vergütung, dann wird uns allen wieder ein Chaos-Sommer bevorstehen.»

Aus dem Archiv: Chaos an den Flughäfen wegen Personalmangel

Der Personalmangel hatte in der Urlaubssaison 2022 zu langen Warteschlangen, massiven Verspätungen und Tausenden Flugstreichungen geführt.

Fluggesellschaften kritisieren Streiks

Obwohl sich Airlines und Flughäfen bestmöglich auf den Verdi-Streik vorbereitet haben, sprechen sie von einer beispiellosen Eskalation. «Hiermit überspannt Verdi den Bogen völlig und trägt den Tarifkonflikt auf dem Rücken der Passagiere aus», argumentiert der Präsident der Luftfahrtlobby BDL, Jost Lammers.

«In unzumutbarer Weise soll ein ganzes Land vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten werden», monierte auch der Flughafenverband ADV. Die Passagiere würden zum «Spielball der Verdi-Streiktaktik».