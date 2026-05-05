Der britische Reiseversicherer Allclear hat 40 Bahnhöfe weltweit nach Lounges, Gastronomie, Einkaufsangebot, Gästebewertungen und der Zahl nahegelegener Luxushotels bewertet und in einem gewichteten Index zusammengeführt. Zürich erreichte 83 von 100 Punkten und belegt Rang eins.
Die Auswertung stützt sich auf frei zugängliche Geodaten. Sie misst die Dichte des Einzelhandels im Umkreis von 250 Metern und zählt Gastronomiebetriebe und Hotels mit vier oder mehr Sternen in einem Radius von 800 Metern. Die Gewichtung folgt klaren Anteilen: Gästebewertungen und Gastronomie je 25 Prozent, Einzelhandel 20 Prozent, Lounges und Hotels je 15 Prozent.
Das sind laut dem Reiseversicherer die besten zehn Bahnhöfe:
1. Platz: Hauptbahnhof Zürich
Platz 2: Osaka Station
Platz 3: Kyoto Station
Platz 4: Tokyo Station
Platz 5: Toronto Union Station und Stazione di Santa Maria Novella
Platz 7: Amsterdam Centraal und Grand Central Terminal