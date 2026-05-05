Der britische Reiseversicherer Allclear hat 40 Bahnhöfe weltweit nach Lounges, Gastronomie, Einkaufsangebot, Gästebewertungen und der Zahl nahegelegener Luxushotels bewertet und in einem gewichteten Index zusammengeführt. Zürich erreichte 83 von 100 Punkten und belegt Rang eins.

Die Auswertung stützt sich auf frei zugängliche Geodaten. Sie misst die Dichte des Einzelhandels im Umkreis von 250 Metern und zählt Gastronomiebetriebe und Hotels mit vier oder mehr Sternen in einem Radius von 800 Metern. Die Gewichtung folgt klaren Anteilen: Gästebewertungen und Gastronomie je 25 Prozent, Einzelhandel 20 Prozent, Lounges und Hotels je 15 Prozent.

Das sind laut dem Reiseversicherer die besten zehn Bahnhöfe:

1. Platz: Hauptbahnhof Zürich

Legende: Der Hauptbahnhof Zürich belegt in einer neuen internationalen Erhebung den ersten Platz. Zürich erreichte 83 von 100 möglichen Punkten und glänzt vor allem mit den Kundenbewertungen und dem Einzelhandelsangebot. Keystone / Christian Bleutler

Platz 2: Osaka Station

Legende: Auf Platz zwei bis vier folgen drei japanische Bahnhöfe: Osaka (77 Punkte), Kyoto (74 Punkte) und Tokio (73 Punkte). Osaka punktet besonders mit dem grossen Gastronomieangebot um den Bahnhof. Reuters / Thomas White

Platz 3: Kyoto Station

Legende: Kyoto überzeugt laut Erhebung mit einem hohen Anteil an Vier-Sterne-Hotels in Gehdistanz sowie Lounges mit Gepäckservice. Mehr als 90 Prozent der Rezensionen geben dem Kyotoer Bahnhof vier oder mehr Sterne. Reuters / Issei Kato

Platz 4: Tokyo Station

Legende: Den vierten Platz belegt die Tokyo Station in Japan. Der Bahnhof gilt als zentraler Knotenpunkt des Shinkansen-Netzes, auf dem die japanischen Hochgeschwindigkeitszüge verkehren. Keystone / Eugene Hoshiko

Platz 5: Toronto Union Station und Stazione di Santa Maria Novella

Legende: Den fünften Rang teilen sich Torontos Union Station (im Bild) und die Stazione di Santa Maria Novella in Florenz mit je 68 Punkten. Reuters / Carlos Osorio

Legende: Während der Bahnhof in Toronto mit einem deutlich besseren Gastro­no­mie­angebot punktet, finden Reisende in Florenz mehr nahegelegene Luxushotels. Reuters / Tony Gentile

Platz 7: Amsterdam Centraal und Grand Central Terminal

Legende: Auch den nächsten Platz teilen sich zwei Bahnhöfe: jener in Amsterdam Centraal (im Bild) und der Grand Central Terminal in New York, beide mit 66 Punkten. Reuters / Yves Herman

Legende: Der Grand Central Terminal in New York schneidet als einziger Bahnhof im Ranking ohne Premium-Wartesaal ab, punktet jedoch mit seinem Gastronomie- und Hotelangebot. Reuters / Roselle Chen

9. Paddington Station

Legende: Der Bahnhof in London schafft es dank der hohen Gästebewertung mit 65 Punkten unter die ersten 10. Reuters / Peter Cziborra

10. Roma Termini