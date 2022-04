Die Angaben stammen aus einem vom US-Kongress in Auftrag gegebenen Bericht des Verteidigungsministeriums. Im Zeitraum von 2005 bis August 2021 sollen die USA die vom Westen gestützte Regierung in Kabul mit Militärausrüstung im Wert von 18.6 Milliarden US-Dollar unterstützt haben.

Laut dem Bericht erfordern viele verbliebene Geräte jedoch spezielle Wartung, die zuvor durch Auftragnehmer gewährleistet wurde – auch seien viele Geräte vor dem Abzug unbrauchbar gemacht worden.