Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. können die Schottinnen und Schotten jetzt von Ihrer Majestät Abschied nehmen. Nach der Überführung ihres Sarges vom schottischen Landsitz Balmoral nach Edinburgh wird der Leichnam heute Montag in einer Trauerprozession durch die Stadt gefahren. Dabei wird sich auch der neue König in Schottland zeigen.

Von der königlichen Residenz Palace of Holyroodhouse aus, wo der Sarg für rund 24 Stunden aufgebahrt wurde, führt die Prozession mit König Charles III. zur St.-Giles-Kathedrale. Dort nehmen der Monarch, seine Frau Camilla und andere Royals an einem Gottesdienst teil. Anschliessend haben die Schotten die Möglichkeit, in der Kirche von der Queen Abschied zu nehmen. (sda)