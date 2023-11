Drei Fragen an Thomas Seibert, freier Journalist in Istanbul:

Was erhofft sich die Türkei von dem Treffen? Die türkische Regierungspresse meldet, Erdogan wolle in Berlin erneut einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg fordern und er werde seine sogenannte Friedensdiplomatie in Deutschland fortsetzen. Daneben gibt es zwar wirtschaftliche Themen zwischen den beiden Ländern, die den Besuch für Erdogan wichtig machen. Aber der Gaza-Krieg überstrahlt alles.

Will Erdogan Deutschland mit seinen Aussagen zu Nahost provozieren? Es geht ihm nicht um Deutschland, sondern vor allem um das eigene Publikum zuhause: Er will sich als Vorkämpfer für die Sache der Palästinenser inszenieren. Dabei kann er in der Türkei auch mit breiter Unterstützung rechnen. Darüber hinaus will sich Erdogan in der islamischen Welt als Sprachrohr der palästinensischen Sache positionieren.

Welche Bedeutung hat Deutschland für die Türkei? In Europa ist Deutschland der mit Abstand wichtigste Partner der Türkei. Deutschland ist der Hauptabnehmer für türkische Exporte. Ohne deutsche Unterstützung kommt die Türkei in ganz Europa nicht weiter – das weiss auch Erdogan. Er hat seinerseits wirtschaftliche Erwartungen an Deutschland: Er will das Handelsvolumen ausbauen und visumsfreies Reisen in die EU für Türkinnen und Türken aushandeln.