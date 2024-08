In Sarajevo herrscht derzeit eine besondere Atmosphäre. Vor dem Nationaltheater ist der rote Teppich ausgerollt. In den engen Gassen der Altstadt mischen sich die verschiedensten Sprachen. Allabendlich feiern die Leute ausgelassen, wo ansonsten Autos fahren.

Der Grund dafür ist das Sarajevo Filmfestival, das derzeit zum 30. Mal stattfindet und jedes Jahr zehntausende Besucherinnen und Besucher aus aller Welt in die bosnische Hauptstadt lockt. Es ist das grösste und wichtigste Filmfestival Südosteuropas. Nirgendwo sonst werden so viele Filme aus dieser Region gezeigt.

Beginn im Krieg

Angesichts der Entstehungsgeschichte des Festivals ist diese Entwicklung bemerkenswert. Die erste Ausgabe fand mitten im Krieg statt. Sarajevo wurde damals bereits mehr als drei Jahre von serbischen Truppen belagert. Regelmässig beschossen sie von den umliegenden Hügeln die Stadt.

1 / 2 Legende: Die Belagerung Sarajevos durch die Armee der bosnischen Serben, Einheiten der verbliebenen jugoslawischen Bundesarmee und Paramilitärs dauerte vom April 1992 bis Februar 1996. Im Bild: Zwei UNO-Blauhelme am Ende der Belagerung. Imago/Duffour/Andia.frx 2 / 2 Legende: Während der Belagerung wurden laut UNO über 10'000 Menschen getötet und über 50'000 verletzt. Im Bild: Das Denkmal für die Opfer von 1992 bis 1995 in Sarajevo. Reuters/Danilo Krstanovic

Wegen der Kämpfe musste das eigentlich für August geplante Festival auf November verschoben werden, erzählt Festivaldirektor Jovan Marjanovic. Der Beginn im Krieg präge das Festival bis heute: «Die Entstehungsgeschichte ist die DNA des Festivals.»

Brückenbauer in der Region

Das Festival versteht sich als Brückenbauer für die gesamte Region. Schon kurz nach dem Ende des Krieges wurden wieder Filme aus Serbien gezeigt. Man wolle die verschiedenen Geschichten der Region erzählen und die Menschen so näher zusammenbringen. Diese Ursprungsidee des Festivals sei heute genauso aktuell wie damals, ist Marjanovic überzeugt.

1 / 3 Legende: In Sarajevo läuft dieser Tage an jeder Ecke etwas. Das vielfältige Musik- und Kulturprogramm lockt zehntausende Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an. Im Bild: die Parade zur Eröffnung des Festivals. SRF/Janis Fahrländer 2 / 3 Legende: Freiluftkinos sind über die ganze Stadt verteilt und sind vor allem bei der breiten Bevölkerung sehr beliebt. Es werden auch Filme ohne Bezug zu Südosteuropa gezeigt. SRF/Janis Fahrländer 3 / 3 Legende: Festivaldirektor Jovan Marjanovic spricht vor einer Filmvorführung zu den anwesenden Besucherinnen und Besuchern. SRF/Hadidza Borovic

Am deutlichsten zeigt sich dies im Programmteil «Dealing with the Past». Dort werden Filme gezeigt, die sich mit den Konflikten der 90er-Jahre beschäftigen. Das Ziel sei es dabei, verschiedenen Perspektiven einen Raum zu geben, erklärt die Mitverantwortliche Masa Markovic. Denn noch immer wüssten viele Menschen zu wenig über die damaligen Ereignisse oder sie stecken in den jeweils dominierenden Erzählweisen fest.

Im Rahmen von «Dealing with the Past» bringt das Festival jedes Jahr 25 junge Menschen aus den verschiedenen Ländern der Region zusammen. Auch hier ist es das Ziel, Vorurteile abzubauen und festgefahrene Erzählmuster zu durchbrechen, mit denen die Menschen aufgewachsen sind und die von der vielerorts nationalistisch geprägten Politik kultiviert werden.

Der Stolz der Stadt

Aufgrund der Entstehungsgeschichte des Festivals fühlen sich viele Bewohnerinnen und Bewohner tief mit dem Festival verbunden. Es hat ihnen in den dunkelsten Stunden Hoffnung gegeben.

Heute hat es eine Strahlkraft weit über Bosnien hinaus: «Das Festival ermöglicht den Menschen, stolz auf ihre Stadt zu sein. Sie können Freunde einladen und ihnen Sarajevo in einem speziellen Licht zeigen», sagt Jovan Marjanovic. Dies ist möglicherweise der grösste Verdienst des Festivals.