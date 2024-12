Per E-Mail teilen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft um 14.15 Uhr Bundespräsidentin Viola Amherd in Bern.

Ein Sprecher von der Leyens bestätigte das Treffen.

Geplant ist eine gemeinsame Presseerklärung. Wir streamen die Erklärung hier bei uns im Livestream.

Das war dem Programm des Video-Informationsdiensts European Broadcasting Service (EBS) der Europäischen Kommission zu entnehmen. In Bern wird ein Abschluss der Verhandlungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union erwartet.

Weiter plant EU-Kommissar Maros Sefcovic am Nachmittag um 15.00 Uhr in Brüssel vor die Medien zu treten, um die «Modernisierung der Abkommen zwischen der EU und der Schweiz» vorzustellen , wie der Sprecher weiter sagte. Sefcovic ist innerhalb der Europäischen Kommission zuständig für die Beziehungen zur Schweiz.

Legende: Amherd und von der Leyen bei einem Treffen im November 2024. Keystone/PETER KLAUNZER

Gemäss verschiedenen Medienberichten soll der Bundesrat an seiner Sitzung am Freitag über einen Abschluss der Verhandlungen entscheiden. Entsprechend wird auch eine Medienkonferenz des Bundesrats am Freitagnachmittag erwartet. Dort sollen die Ergebnisse der Verhandlungen präsentiert werden. Bestätigen liessen sich die Berichte nicht, da der Bundesrat bis zuletzt die Hoheit über die Traktandenliste hat.

Zum Start der Verhandlungen am 18. März 2024 war Amherd nach Brüssel zu von der Leyen gereist.