Die Themen, welche die EU weiter besprechen will, seien die ewig gleichen, heiklen, erklärt SRF-Korrespondent für die EU, Charles Liebherr: die Personenfreizügigkeit für Arbeitnehmende, die Interpretation und die Überprüfung von staatlichen Beihilfen sowie der Streitschlichtungsweg.

«Die EU-Kommission will besser verstehen, was an Kompromissen seitens der Schweiz möglich ist, um nicht die gleichen Fehler zu machen wie in der Vergangenheit, wo es ja offensichtlich Missverständnisse gab.» Die Positionen der Schweiz zu diesen Themen seien in Brüssel bekannt. «Die Gefahr lauert in den tausend technischen Details», sagt Liebherr und macht ein Beispiel anhand des Lohnschutzes: «Da gibt es auch in der EU den Grundsatz vom gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Aber sind zum Beispiel Spesen Teil des Lohnes? Welche Ansätze gelten da? Darf das kontrolliert werden? Von wem und wie? Da wollen die EU und auch die Schweiz mehr Klarheit, um böse Überraschungen in den Verhandlungen zu vermeiden. Und um sicherzugehen, dass die Schweiz nicht ein zweites Mal aus den Verhandlungen aussteigt.»



Hierfür brauche es Erklärungen seitens der Schweizer Delegation, «dass mögliche Verhandlungen mit der EU in der Schweiz innenpolitisch auch ausreichend abgestützt sind», so Liebherr. «Und das braucht Zeit, weil die Schweizer Position in Brüssel nicht einfach zu verstehen ist.» Zudem geniesse das Dossier Schweiz in der EU-Zentrale nicht erste Priorität.