Legende: An der Fussball-WM in Katar wird es zwar Bierstände geben, doch überwiegend solche mit alkoholfreiem Bier. REUTERS/Muath Freij

Alkoholfreies Bier der Marke Budweiser, einer der grössten Sponsoren der Fifa, sei vom Entscheid nicht betroffen und werde «weiterhin in allen katarischen WM-Stadien erhältlich sein», schreibt die Fifa. Budweiser selber scheint davon nicht sonderlich begeistert zu sein und twitterte: «Nun, das ist peinlich...» Kurz darauf zog das Unternehmen den Tweet aber wieder zurück.

Bereits in der Vorwoche wurde Budweiser auf Druck der Herrscherfamilie Katars gebeten, die geplanten Verkaufszelte an weniger auffällige Orte an den Stadien zu verlegen – nun folgte das komplette Verbot.

Wie wichtig der Fifa der Deal eigentlich ist, zeigt ein Beispiel der Fussball-WM in Brasilien. Vor dem Turnier war der Alkoholausschank in Stadien in Brasilien gesetzlich verboten, doch die Fifa wollte es anders. So verabschiedete der brasilianische Senat im Mai 2012 die sogenannte «Budweiser Bill» – der Bierverkauf in den Stadien war damals plötzlich erlaubt.