Der französische Premierminister Sébastien Lecornu hat die Aussetzung der politisch umstrittenen Rentenreform bekannt gegeben.

In seiner Budgetrede vor dem Parlament erklärte der Regierungschef, die Reform solle bis zu Präsidentschaftswahlen im Jahr 2027 auf Eis gelegt werden.

Der Premier hofft, genügend Abgeordnete aus dem Lager der Sozialisten für sich gewinnen zu können, um eine Niederlage bei einem drohenden Misstrauensvotum abzuwenden.

Die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre soll somit bis Januar 2028 ausgesetzt werden. Mit diesem Schritt möchte die Regierung die politische Blockade in Frankreich überwinden.

Die Aussetzung dieser unpopulären Reform werde «400 Millionen Euro im Jahr 2026 und 1.8 Milliarden Euro im Jahr 2027» kosten und «durch Einsparungen ausgeglichen werden müssen», erklärte Lecornu in seiner Grundsatzrede vor der Nationalversammlung.

Legende: Sébastien Lecornu steht vor einer Feuerprobe im Parlament. Wenn das Budget nicht verabschiedet wird, droht das Misstrauensvotum in der Nationalversammlung. Reuters/LUDOVIC MARIN

Präsident Emmanuel Macron hatte sie 2023 ohne Abstimmung im Parlament mit einem verfassungsrechtlichen Kniff durchgesetzt. Eine der umstrittensten Änderungen war die schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre.

Budget auf dem Weg

Zuvor legte Premier Sébastien Lecornu einen Haushaltsentwurf vor, mit dem eine Sanierung der Finanzen des hoch verschuldeten Landes eingeleitet werden soll. Im Fokus stand die umstrittene Rentenreform, deren Aussetzung die Sozialisten zur Bedingung für ihre Unterstützung machen.

Die neue Regierung brachte den Budgetentwurf in der ersten Kabinettssitzung auf den Weg. Ziel sei es, das Haushaltsdefizit damit von erwarteten 5,4 Prozent im laufenden Jahr auf unter 5 Prozent im kommenden Jahr zu senken, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon. Der noch nicht öffentlich gemachte Haushaltsentwurf sehe Einsparungen von rund 30 Milliarden Euro vor, berichteten französische Medien.

Lecornus Amtsvorgänger François Bayrou war über einen Haushaltsentwurf mit geplanten Einsparungen von knapp 44 Milliarden Euro gestürzt.