«Für alles, was du mir gegeben hast, danke ich dir von Herzen»

Die Fussballwelt hat einen ihrer Allergrössten verloren. Die brasilianische Legende Pelé ist am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von 82 gestorben. Weltweit bekundeten Fussballstars, aber auch Politiker ihr Beileid. Auch der langjährige Fifa-Präsident Sepp Blatter würdigt Pelé im Gespräch mit SRF.

«Ich habe auch etwas verloren»

Sepp Blatter zeigt sich persönlich berührt vom Tod Pelés. «Die Nachricht hat mich richtig traurig gemacht, weil ich Pelé in meinem Leben geschätzt habe – nicht nur als Fussballer, sondern auch als grossartiger Mensch», sagt Blatter. «Er kam aus dem Nichts, aus ganz armen Verhältnissen. Das Einzige, was er konnte, war mit dem Ball umgehen.»

00:48 Video Sepp Blatter: «Die Welt hat einen Menschen verloren, an den alle glauben konnten» Aus News-Clip vom 30.12.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Pelés Name werde nie vergessen werden, sagt Blatter, der von 1998 bis zu seinem Rücktritt 2015 Fifa-Präsident war, weiter. «Ich habe auch etwas verloren. Die Welt hat einen Menschen verloren, an den alle glauben konnten – die heutige, die ältere und morgige Generation.» Man habe an ihn geglaubt, weil er glaubwürdig war, wie eine Art magische Figur, beschreibt Blatter.

Legende: Der damalige Fifa-Präsident und die Fussballlegende: Sepp Blatter und Pelé trafen häufig aufeinander. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Pelé werde als Gallionsfigur sowie allen Brasilianerinnen und Brasilianern fehlen. «Man kann ihn vielleicht vergleichen mit Königin Elizabeth II., als sie gegangen ist. Sie hatte auch diesen grossartigen Nimbus auf der ganzen Welt, das hat Pelé in der Welt des Fussballs.»

Erlebnis mit Pelé: «Für mich war es eine Ehre»

Als besonders prägendes Erlebnis mit Pelé nennt Blatter ein Treffen in New York während der Auslosung zur Fussball-WM 1994 in den USA. Damals hätten die beiden zusammen auch die Auslosung durchgeführt.

«Pelé hat sich gefreut, für mich war es eine Ehre, ich war damals nur Generalsekretär der Fifa. Es ist ein Ereignis, das mich heute noch berührt, weil Pelé eine gewisse Magie hatte.» Überall wo Pelé auftrat, sei der Saal sofort voll gewesen.

Pelé, für alles, was du der Welt gegeben hast, was du mir gegeben hast, danke ich dir von Herzen.

Pelé sei ein gläubiger Mensch gewesen, weshalb er nun im Himmel sei, ist Blatter überzeugt. «Ich sende ihm meine Botschaft von Dank», richtet sich Blatter direkt an Pelé: «Pelé, für alles, was du der Welt gegeben hast, was du mir gegeben hast, danke ich dir von Herzen.»