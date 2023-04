In Grossbritannien sind zwei Klimaaktivisten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Laut der britische Nachrichtenagentur PA, der BBC und der Essex Police muss ein 40 Jahre alter Mann für drei Jahre ins Gefängnis. Ein 34-jähriger Mann, der aus Deutschland stammen soll, erhielt eine Strafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Die beiden Männer sind wegen Störung der öffentlichen Ordnung für schuldig befunden worden.

Legende: Mit einer Hebebühne versuchen Sicherheitskräfte, die beiden Männer von der Schrägseilbrücke der Dartford Crossing herunterzuholen. Sie hatten sich auf rund 60 Meter Höhe mit Seilen fixiert. Essex Police

Die beiden Aktivisten der Organisation Just Stop Oil waren Anfang Oktober auf die Pfeiler der Queen Elizabeth II Bridge über die Themse in Dartford östlich von London geklettert. Die Schrägseilbrücke von Dartford River Crossing ist Teil der Ringautobahn um die britische Hauptstadt und gehört zu den am meisten befahrenen Verkehrswegen im Land.

Verkehrsblockade mit Auswirkungen

Die Männer waren damals mit einer Kletterausrüstung auf eine Höhe von etwa 60 Meter gestiegen, wie die BBC berichtete. Danach musste die Brücke für 41 Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft sprach von 565'000 betroffenen Fahrzeugen.

Die Polizei von Essex meldete in ihrem damaligen Rapport, dass kleine Unternehmen wegen der Blockade hunderttausende Pfund Einnahmen verloren hätten. Sie verwies auch auf Klagen einer hochschwangeren Frau, die medizinische Hilfe benötigt hatte; ein behindertes Kind, dem Medikamente fehlten und eine Person, die nicht an die Beerdigung eines Freundes fahren konnte.

Sie müssen bestraft werden für das Chaos, das sie angerichtet haben, damit andere davon abgehalten werden, sie zu imitieren.

Die Organisation Just Stop Oil behauptet, die Demonstration sei ein Protest gegen neue Gas- und Öllizenzen der Regierung gewesen. Eine Sprecherin äusserte sich entsetzt über das Urteil, das nicht gerecht sei, während die Regierung mit ihren Plänen unbehelligt bleibe.

Der Richter am Southend Crown Court begründete die mehrjährige Gefängnisstrafe mit einem Abschreckungseffekt. «Sie müssen bestraft werden für das Chaos, das sie angerichtet haben, damit andere davon abgehalten werden, sie zu imitieren», sagte der Richter bei der Urteilsverkündung.