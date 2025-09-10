Proteste in Frankreich führen zu 200 Festnahmen

In zahlreichen französischen Städten kommt es Mittwochmorgen zu Protestaktionen. Der Protest richtet sich gegen die angekündigten Sparpläne.

Die Behörden sind in Alarmbereitschaft und 80'000 Sicherheitskräfte sind mobilisiert.

Neben Strassenblockaden kam es laut dem Innenminister Bruno Retailleau zu Angriffen auf Polizisten, zu Sabotageaktionen an Stromkabeln und zu einem abgebrannten Bus. Im Raum Paris wurden bisher 132 Personen festgenommen.

Die Proteste unter dem Motto «Lasst uns alles blockieren» («Bloquons tout») richten sich vor allem gegen die seit Längerem angekündigten Sparpläne. In den Morgenstunden wurden rund 1000 Demonstrierende in Frankreich gezählt, teilt die Zeitung «Parisien» mit Verweis auf Polizeikreise mit.

Protest wird von verschiedenen Seiten unterstützt

Unklar ist, wer hinter dem Aufruf zu den Protesten steckt. Die Protestaufforderungen erfolgen dezentral, viele verschiedene Seiten wollen ihrem Ärger Luft machen. Unter anderem Linke, Gelbwesten-Gruppierungen und Gewerkschaften wie etwa die der Eisenbahner riefen zum Protest auf.

Der französische Innenminister Bruno Retailleau meinte, dass es sich um eine Bürgerbewegung handle. Die Bewegung sei, so Retailleau, von Linksextremen vereinnahmt worden.

Neue Regierung startet mit Protestwelle

Die Protestblockaden erfolgen zwei Tage nach dem Fall der bisherigen Mitte-Rechts-Regierung bei einer Vertrauensfrage und kurz nach der Ernennung des bisherigen Verteidigungsministers Sébastien Lecornu zum neuen Premier.