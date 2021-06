Die Milizen, deren Stellungen von den USA angegriffen worden sind, haben bereits Vergeltung angekündigt, sagt SRF-Auslandredaktor Philipp Scholkmann, ehemaliger Nahostkorrespondent. «Die schiitischen Milizen sind im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat grossgeworden. Damals brach die reguläre irakische Armee völlig zusammen. An ihre Stelle traten Freiwilligenverbände, die fast ausnahmslos aus den schiitischen Landesteilen stammen.» Viele von ihnen seien von der iranischen Regionalmacht gesteuert. «Im Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat standen die USA und die Milizen auf der gleichen Seite.» Sie haben sogar gemeinsame Aktionen ausgeführt. Zwar gebe es den gemeinsamen Feind noch, so Scholkmann. Doch die Milizen verfolgten auch eine eigene, iranische Agenda. Sie wollten die Verbindungen zum Regime von Assad sichern. «Da sind die Interessen der USA und der Milizen diametral verschieden.» Das Propagandaziel der Milizen sei längst, den Kampf gegen den IS alleine zu führen.