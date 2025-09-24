Mehrere Personen sind in einer Einrichtung der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Dallas, Texas, durch Schüsse verletzt worden.

Nach Behördenangaben sind zwei Personen getötet worden, eine weitere wurden mit Schussverletzungen ins Spital gebracht.

Der mutmassliche Schütze ist durch einen selbst zugefügten Schuss ums Leben gekommen, sagte der Direktor der Behörde in einem Interview mit CNN.

Die Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, teilte zunächst auf X mit, dass es «mehrere Verletzte und Tote» im örtlichen ICE-Büro gebe. Ein Motiv sei unklar, sie wies aber darauf hin, dass es eine Zunahme bei Attacken auf Beamte des ICE gebe.

Das Ministerium teilte später mit, bei den Opfern handle es sich um ICE-Häftlinge, welche in der Einrichtung untergebracht gewesen seien.

Legende: FBI-Mitarbeiter untersuchen das Dach, von dem der Schütze geschossen haben soll. Keystone/AP Photo/Julio Cortez

Ein Beamter der Bundespolizei (FBI) gab zudem bekannt, dass erste Beweise zeigten, dass auf gefundenen Patronen «Botschaften» gegen die ICE eingraviert waren. Der Verdächtige habe das Feuer auf das ICE-Büro aus einem angrenzenden Gebäude eröffnet.