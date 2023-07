Legende: Portugal: Waldbrand in Cascais. (25. Juli 2023) REUTERS/Pedro Nunes

In Kroatien ist ein Waldbrand bei Dubrovnik laut der örtlichen Feuerwehr inzwischen unter Kontrolle und weitgehend gelöscht, nachdem Löschflugzeuge und mehr als 150 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Die Einsatzkräfte bleiben noch, bis die letzten Glutnester unschädlich gemacht werden. Das Feuer war am Dienstag ausgebrochen und ist nur zwölf Kilometer weit von der touristisch gut besuchten kroatischen Hafenstadt entfernt.

Ausserhalb der Mittelmeerregion konnte in Portugal ein Waldbrand in Cascais nahe der Hauptstadt Lissabon am Mittwoch unter Kontrolle gebracht werden, ebenso ein Waldbrand auf der zu Spanien gehörenden Atlantikinsel Gran Canaria.

In Kanada wüten noch immer hunderte Waldbrände. Das Land leidet unter der schlimmsten Waldbrandsaison in seiner Geschichte. Den Behörden zufolge sind bereits mehr als 100'000 Quadratkilometer Wald und Landschaften abgebrannt – mehr als die doppelte Fläche der Schweiz.