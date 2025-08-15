22 Feuerwehrleute aus der Schweiz unterstützen Montenegro bei der Bekämpfung der ausser Kontrolle geratenen Waldbrände.

Die Brandspezialisten aus der Romandie sollen Vegetationsbrände bekämpfen, zentrale Punkte schützen und den lokalen Einheiten vor Ort unter die Arme greifen.

Zahlreiche weitere Länder im südlichen Mittelmeerraum kämpfen mit anhaltenden Feuern.

Montenegros Hauptstadt Podgorica und weitere Teile des Landes sind von heftigen Waldbränden bedroht. Anhaltende starke Winde behindern zudem die Löscharbeiten. In der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik sind alle zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte bereits mobilisiert. Vor einigen Tagen hatte die montenegrinische Regierung darum die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten.

Die Schweiz hatte bereits am Mittwoch ein Voraus-Detachement aus Mitarbeitenden der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und Offizieren des Genfer Brand- und Rettungsdienstes (SIS) nach Podgorica entsandt, wie das Deza in einem Communiqué schreibt. Nun verstärken seit Freitag 22 Feuerwehrleute aus Genf, der Waadt und der Region Siders im Wallis den Einsatz.

Legende: Die Schweizer Feuerwehrleute unterstützen die lokalen Einsatzkräfte. Reuters / Stevo Vasiljevic

Viele weitere Länder im Mittelmeerraum sind von Waldbränden betroffen. Diese hier besonders: