Während das britische Pfund seine Talfahrt fortsetzt und die britische Automobilindustrie dramatische Rückgänge bei ihren Verkäufen und Investitionen vermeldet, hat der neue Premierminister seine Brexit-Position weiter verhärtet. Boris Johnson will erst mit Brüssel und den 27 EU-Staaten verhandeln, wenn diese auf die Vereinbarungen über den Schutz der irischen Grenze verzichten.

Dafür hat die Regierung ihre Vorbereitungen für einen ungeordneten Austritt am 31. Oktober intensiviert und ein Ausgabenprogramm zur Ankurbelung der britischen Wirtschaft vorbereitet. Was auch immer geschieht, so Johnson diese Woche in Edinburgh, Cardiff und Belfast, Ende Oktober ist Schluss.

Flucht durch den Hintereingang

Die schottische Regierungschefin, die Nationalistin Nicola Sturgeon, empfing den britischen Regierungschef mit einem gefrorenen Gesicht, wie wenn sie eben eine Zitrone verspeist hätte. Schottland hatte bekanntlich deutlich gegen den Brexit gestimmt und will nun ein zweites Referendum. Johnson verliess das Regierungsgebäude in Edinburgh wohlweislich durch den Hintereingang. In Wales ging es Johnson nicht viel besser. Die dort regierende Labour-Partei ist etwas mutiger als die Mutterpartei in London. Sie verlangt ein zweites Referendum und nannte einen ungeordneten Brexit katastrophal. Walisische Schafzüchter fürchten um ihre Lammfleischexporte ins restliche Europa.

Bevor Johnson am Mittwoch mit den nordirischen Parteien sprach, tafelte er am Dienstagabend privat mit seiner Bündnispartnerin in Westminster, Arlene Foster. Ihre Democratic Unionist Party will mehr Geld für ihre zehn Stimmen im Unterhaus, unterstützt aber Johnsons tollkühnen Brexit-Kurs.

Brexit als Feiglingsspiel

Nordirlands Nationalisten und Republikaner, hauptsächlich vertreten durch die Sinn-Fein-Partei, bescheinigten Johnson Ignoranz und dachten laut über ein Referendum über Irlands Wiedervereinigung nach. Der neue Premier hatte eine Woche gebraucht, bis er seinen irischen Amtskollegen Leo Varadkar anrief. Am Dienstag fand dieses Gespräch dann endlich statt. Aber es muss geknistert haben. Varadkar wiederholte, das Scheidungsabkommen mit der EU werde nicht aufgeschnürt werden. Die umstrittenen Regelungen zur irischen Grenze seien das Produkt britischer Entscheidungen und nicht verhandelbar.

So ist der Brexit zum Feiglingsspiel degeneriert. Nicht nur zwischen London und Brüssel, sondern auch zwischen England und seinen keltischen Vettern. In diesen Tagen wird viel Porzellan zerschlagen, ohne dass ersichtlich wäre, wem dies nützen soll.