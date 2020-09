Woodward, der in den 70er-Jahren die Hintergründe des Watergate-Skandals aufdeckte, schreibt in seinem neuen Buch, Präsident Donald Trump habe schon Ende Januar von der Gefährlichkeit des Coronavirus gewusst, diese aber bewusst heruntergespielt. Der Journalist kann diese brisanten Aussagen mit Aufnahmen belegen: Das Coronavirus sei nicht nur hochansteckend, sondern auch viel gefährlicher als eine gewöhnliche Grippe, sagte der Präsident Anfang Februar in einem Telefongespräch mit Woodward.

«Das ist tödliches Zeug», sagte Trump wortwörtlich. Gefährlich sei das Virus nicht nur für ältere Menschen, sagte er dem Journalisten der «Washington Post». Trump wusste also spätestens Anfang Februar, dass der US-Bevölkerung Gefahr droht. In der Öffentlichkeit äusserte er sich bis Mitte März aber ganz anders: Das Risiko für das amerikanische Volk sehr tief und das Coronavirus werde bald «wie durch ein Wunder» wieder verschwinden.

Sprecherin verteidigt Trumps Vorgehen

Gegenüber dem Journalisten gab Trump im Februar unumwunden zu, dass er die Gefahr einer Pandemie bewusst herunterspiele: Dies, weil er keine Panik verursachen wolle, erklärte er bei dem Telefongespräch weiter.

Nachdem die Aussagen Trumps veröffentlicht wurden, widersprach seine Pressesprecherin Kaileigh McEnany dem Vorwurf, der Präsident habe das Volk angelogen. Bei grossen Herausforderungen sei es wichtig, dass der Präsident Ruhe und Zuversicht ausstrahle. Auch einige republikanische Kongressabgeordnete nahmen den Präsidenten umgehend in Schutz.