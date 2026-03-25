Drei Personen aus der Schweiz sind auf einer Skitour in Kanada ums Leben gekommen.

Das Aussendepartement EDA hat eine entsprechende Meldung des «Blicks» vom Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt.

Die drei seien in der Provinz British Columbia, im Westen Kanadas, von einer Lawine erfasst worden.

Das Schweizerische Generalkonsulat in Vancouver stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden, schreibt das EDA auf Anfrage. Die Angehörigen würden im Rahmen des konsularischen Schutzes betreut. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes machte das EDA keine weiteren Angaben.

Legende: Drei Schweizer sind am Sonntag auf einer Heliskiing-Tour von einer Lawine erfasst und dabei getötet worden. (Symbolbild) IMAGO / Depositphotos

Der «Blick» beruft sich in seiner Meldung auf die kanadische Wintersport-Plattform Snowbrains. Demnach sollen die verstorbenen Skitourengänger die Lawine am Mount Knauss in der Provinz British Columbia selber ausgelöst haben. Gegenwärtig herrsche dort nach starken Schneefällen eine erhöhte Lawinengefahr.

Eine vierte Person habe sich bei dem Unfall schwer verletzt und habe per Helikopter ins Spital geflogen werden müssen, heisst es weiter. Ob es sich dabei ebenfalls um eine Person Schweizerischer Nationalität handelt, war beim EDA nicht in Erfahrung zu bringen.